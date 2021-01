Les hospitalisations en lien avec la COVID-19 augmentent en Abitibi-Témiscamingue

Au cours des 24 dernières heures, six nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés. Cinq d'entre eux ont été en contact avec des personnes qui avaient le virus. Pour le sixième cas, il s'agit d'une personne qui a été exposée au virus quand elle recevait des soins à l'extérieur de la région.

L'augmentation des hospitalisations depuis quelques jours correspond au décalage moyen de deux semaines généralement observé entre l’augmentation du nombre de cas enregistrés et l’augmentation du nombre d’hospitalisations , précise le Centre de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

Bien que la plupart des personnes infectées par le coronavirus n'ont pas besoin d'être hospitalisées, la santé publique rappelle que pour protéger les personnes plus vulnérables et le personnel de la santé, il demeure important de respecter toutes les consignes en vigueur.

De plus, la possible détection du variant du virus dans la région de Sudbury, la Direction de la santé publique affirme suivre la situation de près et demande à la population d'éviter tout déplacement non essentiel.