Dans l'attente de nouvelles mesures pour limiter les voyages

Le premier ministre canadien prend la parole ce matin devant sa résidence officielle, au lendemain d’une réunion du Conseil des ministres où différentes options à ce sujet ont été considérées.

Ottawa jongle notamment avec la possibilité d’imposer des tests rapides aux voyageurs revenant au pays ainsi qu’une quarantaine obligatoire surveillée dans certains hôtels désignés, aux frais des voyageurs.

La possibilité d’interdire purement et simplement les voyages non essentiels est aussi considérée, même si cela devra vraisemblablement nécessiter le recours à la Loi sur les mesures d’urgence.

Depuis plusieurs jours, le gouvernement Trudeau laisse entendre qu’il va serrer la vis à ces voyageurs, comme l’ont fait d’autres pays et comme le réclament des premiers ministres provinciaux, dont ceux du Québec et de l’Ontario.

L'évolution de l'épidémie au Canada

En entrevue mardi à Tout un matin, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a assuré que des mesures plus sévères seront mises en oeuvre, mais sans s’avancer sur ce que pourrait annoncer M. Trudeau en matinée.

Notre gouvernement est absolument convaincu qu’on doit prendre des mesures même plus strictes qu’on a maintenant à la frontière. […] On est en train de discuter ça et on va prendre des mesures importantes pour protéger les Canadiens. Chrystia Freeland, ministre des Finances du Canada

Vendredi, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, avait aussi assuré lors d’une entrevue à la même émission que l’annonce de telles mesures était imminente.

Il n’y a pas de doute qu’on va renforcer, et de beaucoup, les mesures de quarantaine et la question par exemple des tests de dépistage à l’arrivée , a-t-il dit, en anticipant une annonce officielle au début de cette semaine.Le premier ministre Trudeau a lui-même prévenu deux fois plutôt qu’une la semaine dernière que son gouvernement pourrait adopter des mesures plus sévères à l’encontre des voyageurs, et ce, « sans préavis ».

Dimanche, le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, n’a pas exclu le recours à la Loi sur les mesures d’urgence pour interdire des vols, en admettant du même souffle que cela ne peut pas être considéré à la légère .

Depuis le début de l’épidémie, M. Trudeau a indiqué à plusieurs reprises qu’il n’était guère intéressé à recourir à cette loi pour limiter les déplacements interprovinciaux, sans l’exclure pour autant.

Selon des données colligées par Ottawa, des cas de COVID-19 ont été dépistés à bord de 143 vols internationaux au cours des deux dernières semaines. Des cas ont aussi été détectés dans 61 vols intérieurs.

Les voyages internationaux suscitent cependant davantage d’inquiétude à l'heure actuelle, étant donné l’apparition récente de variants plus infectieux du coronavirus, notamment au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil.