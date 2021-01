Le Canada doit suivre l'exemple de Biden et annuler TMX, plaide une coalition

Le Canada doit suivre l'exemple de Joe Biden, qui a révoqué le permis de construction du pipeline Keystone XL , et annuler le projet d’expansion du pipeline Trans Mountain, plaide une importante coalition pancanadienne.

Il y a un momentum aux États-Unis , croit le porte-parole de Greenpeace Canada, Patrick Bonin. L’administration Biden veut lutter contre les changements climatiques et pourrait être un partenaire du Canada pour se libérer des hydrocarbures.

Forte de près de 100 groupes écologistes, scientifiques, syndicaux et autochtones signataires, une lettre adressée au premier ministre Justin Trudeau fait valoir que le projet entre en conflit avec le plan climat récemment annoncé par le gouvernement fédéral .

Le projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain, qui a été acheté par Ottawa en 2018, triplerait la quantité de bitume dilué acheminé par le pipeline entre l'Alberta et la côte du Pacifique.

Ce sont les mêmes raisons qui, selon nous, font que Biden rejette le projet Keystone XL, qui justifient un rejet de la part de M. Trudeau pour Trans Mountain , explique M. Bonin.

La coalition compte parmi elle l’Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique, la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ), Amnistie internationale Canada francophone et Greenpeace Canada.

Les coûts de construction estimés du projet d’expansion de l’oléoduc sont passés de 7,4 milliards à 12,6 milliards de dollars au cours de la dernière année. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Le Canada doit « passer à la vitesse supérieure »

Jusqu’à présent, c’était facile pour M. Trudeau de se positionner en leader du climat lorsqu’il était comparé à M. Trump , soutient Patrick Bonin. Or, face à une administration plus progressiste sous Joe Biden, M. Trudeau devra s’élever et passer à la vitesse supérieure dans la lutte aux changements climatiques , insiste-t-il.

Alors que l’administration Biden s’apprête à rejoindre l’Accord de Paris sur le climat et à dévoiler le plan climatique le plus ambitieux de l’histoire américaine, le Canada sera laissé pour compte s’il ne règle pas la contradiction qu’il ignore systématiquement depuis 2015 , écrit la coalition dans sa lettre.

Elle ajoute qu'on ne peut résoudre la crise climatique tout en construisant de nouveaux pipelines qui entraîneront l’expansion de la production de pétrole des sables bitumineux.

On est tanné de dire qu’il y a urgence d’agir, il faut de la cohérence sur toute la ligne de la part des gouvernements. Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada

Le bureau du premier ministre n’a pas immédiatement répondu à une demande de réactions.

La Ville de Burnaby où est situé un terminal de Trans Mountain s'oppose depuis longtemps au projet d'agrandissement du pipeline. Il augmenterait de beaucoup la circulation de pétroliers dans les eaux de la municipalité. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Un projet coûteux

Alors que le gouvernement fédéral a engagé 12,6 milliards de dollars pour augmenter la capacité de l’oléoduc, la coalition estime que le projet d'expansion ne convient plus à la réalité actuelle.

Le monde est un endroit nettement différent depuis que le pipeline Trans Mountain a été proposé pour la première fois : différent en termes de l'urgence climatique croissante et de l'évolution de la réalité économique , lit-on dans la lettre.

Un sentiment qui fait écho au récent rapport du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), pour lequel le projet d’expansion du pipeline Trans Mountain excédera les besoins et n’est donc plus nécessaire.