Pénurie de pharmaciens au CISSS de l’Outaouais

En avril 2020, l’Outaouais enregistrait un taux de pénurie de 22 %. Sur les 49 postes de pharmaciens au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, 11 en équivalent temps complet n’étaient pas comblés à ce moment.

L’année précédente, entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, les services de pharmaciens dépanneurs ont été sollicités pendant 451 jours, selon l’ APESAssociation des pharmaciens des établissements de santé du Québec .

L’utilisation de pharmaciens dépanneurs est synonyme d’une situation critique , a expliqué la pharmacienne et directrice générale de l’ APESAssociation des pharmaciens des établissements de santé du Québec , Linda Vaillant en entrevue mardi à l’émission Les matins d’ici.

C’est parce qu’on est sur le bord de la rupture de certains services de base qu’on veut absolument assurer et c’est un coût supplémentaire aussi pour le réseau de la santé , a-t-elle dit.

Dans l’ensemble du Québec, l’étude révèle qu’un poste de pharmaciens d’établissements sur 5, soit 19 % était non pourvu. L’Outaouais se situe ainsi légèrement au-dessus de la moyenne provinciale.

Par voie de communiqué, l’ APESAssociation des pharmaciens des établissements de santé du Québec demande que des actions soient prises afin d’éviter de nuire à la couverture de soins pharmaceutiques offerte aux patients hospitalisés, ambulatoires et hébergés en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

L’Association précise toutefois qu’il est impossible d’évaluer les impacts de la pandémie de COVID-19 en raison de la période de l’étude, mais admet qu’elle a possiblement aggravé la situation .

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dit de son côté vouloir prendre le temps de mieux comprendre les chiffres et l’étude avant de réagir.