Désaccord sur le rôle de poète officiel de la Ville de Fredericton

Après une longue discussion, le conseil a rejeté une motion à six contre cinq visant à modifier le rôle de poète officiel, qui lui aurait permis de ne pas avoir à lire à chaque réunion municipale et lui aurait demandé de quatre à six poèmes originaux.

Je pense que le plus difficile, c'est d'avoir du matériel original qui mobilise la communauté. Ça ne me dérange pas de payer un peu plus cher pour ce genre de choses , a affirmé Stephen Chase, qui a voté pour la motion avec Stephen Hicks, Kevin Darrah, Bruce Grandy et Dan Keenan.

Les conseillers John MacDermid, Kate Rogers, Greg Ericson, Henri Mallet, Eric Price et Eric Megarity ont voté contre.

Je pense que le salaire était inadéquat. J'ai senti qu'il y avait une occasion de créer un lien plus fort entre la poète officielle et la conseil municipale , a déclaré M. MacDermid.

La poète lauréate reçoit 3000 $ par an pendant deux ans.

Jenna Lynn Albert a terminé son mandat de deux ans en tant que poète lauréate lundi dernier.

Pour son dernier poème, elle a lu The Hill We Climb, d'Amanda Gorman, qui a illuminé l'investiture de Joe Biden la semaine dernière.

Le rôle du poète officiel a retenu l'attention du conseil municipal en octobre dernier, après de Jenna Lynn Albert eut déclenché une controverse lorsqu'elle a lu un poème rédigé par une écrivaine d'Ottawa sur une expérience personnelle d'avortement.