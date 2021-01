L'Ontario vérifiera tous les cas de la dernière semaine à la recherche des variants

Alors qu'une demi-douzaine de régions en Ontario ont identifié des cas du variant britannique de la COVID-19, la province promet d'examiner tous les échantillons positifs des sept derniers jours pour voir si cette mutation plus contagieuse est en cause.

Déjà, des cas du variant B117 ont été trouvés un peu partout dans le Sud de l'Ontario, que ce soit à Toronto ou dans les régions de York, Simcoe-Muskoka et Kingston.

Ce variant identifié à l'origine en Grande-Bretagne est beaucoup plus contagieux et pourrait causer des symptômes plus graves chez certains patients, selon les autorités de santé publique.

La directrice générale du service de microbiologie du laboratoire de Santé publique Ontario, la Dre Vanessa Allen, explique que les autorités veulent examiner tous les écouvillons positifs recueillis au cours de la dernière semaine dans la province afin de déterminer à quel point cette mutation est répandue en Ontario.

On ne sait pas encore [s'il est possible de contenir ce variant]. Nous aurons une meilleure idée dans les jours à venir. Dre Vanessa Allen, directrice, laboratoire de Santé publique Ontario

Jusqu'à maintenant, aucun des deux autres variants connus du virus (Afrique du Sud et Brésil) n'ont été détectées en Ontario.

