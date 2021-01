Défilé de solidarité pour les travailleurs de première ligne d'Edmundston

Les agents de la GRCGendarmerie royale du Canada et des policiers et pompiers d'Edmundston voulaient manifester leur solidarité aux employés des établissements de soins Villa Desjardins, Manoir Belle Vue, Le Montagnard et Le Domaine des Bâtisseurs, en plus de l'Hôpital régional d'Edmundston.

Les policiers et les agents de la Gendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick ont pris part à l'événement. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Le Manoir Belle Vue, à Edmundston, compte au moins 21 résidents et 12 employés qui ont contracté la maladie respiratoire. Un autre dépistage de masse est prévu mardi.

Merci BEAUCOUP pour ce beau geste. Nous sommes touchés droit au cœur Merci de prendre de votre temps pour venir nous soutenir , a déclaré la direction du Manoir Belle Vue, dans une publication Facebook, lundi soir.

Aux résidences Hôtel-Dieu, où un cas avait été découvert dans le pavillon LeRoyer, les résultats du dépistage de masse du 21 janvier se sont tous avérés négatifs. Une deuxième ronde de dépistage a eu lieu lundi et les résultats devraient être disponibles au cours des prochains jours.

Pavillon Le Royer de la Résidence Hôtel-Dieu, à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, en janvier 2021. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

À la Villa Desjardins, un dépistage de masse a été effectué dimanche et les résultats sont attendus en début de semaine. Une autre ronde de dépistage est prévue mercredi.

La région d'Edmundston est entrée dans un confinement total dimanche dernier pour une période d'au moins deux semaines. Seuls les commerces de première nécessité sont ouverts et ils doivent se limiter à la vente d'articles essentiels.

Les résidents n'ont pas à observer un couvre-feu comme au Québec, mais ils doivent limiter leurs sorties. L'activité physique extérieure entre membres d'une même bulle domiciliaire est encouragée. Les sentiers de motoneige sont toutefois fermés.

Après la mise à jour gouvernementale du lundi 25 janvier, la région d'Edmundston recensait 160 cas actifs de la maladie, soit 331 infections par tranche de 100 000 habitants, un taux similaire à celui de Montréal (335).

Avec des informations de Bernard LeBel