50 000 $ pour trois événements et un Zoom sur l'hiver à Roberval

La séance s'est tenue, comme le veut maintenant la norme en temps de pandémie, par vidéoconférence.

La conseillère Marie-Ève Lebel a présenté les subventions accordées par la municipalité.

Il y a d'abord une subvention de 30 000 $ qui va au Village sur glace de Roberval, qui s'est d'ailleurs mis en branle lors de la dernière fin de semaine.

Pour ce qui est de la Traversée du lac à vélo du 4 au 6 mars, elle a obtenu une somme de 10 000 $ de la part de Roberval, mais conditionnelle à ce que les règles sanitaires alors en vigueur permettront. Bien évidemment, ça va avec des conditions, mais du moins c'est l'aide financière qu'on propose , a précisé la conseillère. Rappelons que l'événement est désormais organisé par le Village sur glace de Roberval.

Finalement, la Fondation sur la pointe des pieds a reçu également 10 000 $ pour l'organisation des courses Cryo, une épreuve de course à pied directement sur le lac Saint-Jean. La 3e édition doit avoir lieu les 19 et 20 février prochains.

Il a aussi été annoncé qu'une permission permettrait l'utilisation de la piste cyclable pour le vélo à roues surdimensionnées cet hiver, entre la rue Léger et le Domaine Lévesque. Au total, selon Sabin Côté, il sera possible de faire des sorties de 25 km cet hiver à Roberval.

Zoom sur l'hiver

En fin de conseil, le maire Sabin Côté a abordé la tenue de Zoom sur l'hiver. Forts de notre édition de Zoom sur Roberval l'été dernier, et de notre calendrier de la période des Fêtes, on revient avec et on persiste et signe avec un Zoom hivernal qui mettra en valeur ce que nous avons de plus beau dans notre municipalité , a dévoilé le maire lors de la période d'intervention des élus en fin de conseil. Lors de l'édition estivale, plusieurs activités avaient été organisées comme des séances de zumba et d’entraînement extérieur, en plus d'une terrasse urbaine. L'événement visait à animer la municipalité en l'absence de la Traversée internationale du lac Saint-Jean qui avait dû être annulée en raison de la COVID-19.

Un calendrier des événements sera disponible sur le site Internet de Roberval. Sabin Côté a mentionné qu'il sera régulièrement mis à jour.