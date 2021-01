Les deux doses de vaccin administrées dans les foyers pour aînés avant la fin mars

Les projections provinciales incluent l’administration de la seconde dose du vaccin contre la COVID-19.

L’annonce a été faite alors que la province distribuait dimanche ses dernières réserves de doses.

La compagnie Pfizer avait déjà averti le Canada d’un retard dans les livraisons qui devraient normalement reprendre la semaine prochaine.

Jusqu’à présent, 3713 personnes ont reçu leur deuxième dose à travers la province.

Le plan de vaccination présenté en décembre donne la priorité à quatre groupes : les aînés de 70 ans et plus, les résidents de l’extrême nord du territoire ayant plus de 50 ans, les travailleurs de la santé ainsi que les membres du personnel et les résidents des centres d’hébergement pour personnes âgées.

Avec les informations de Guy Quenneville