COVID-19 : un vaccin 100 % canadien entame ses essais cliniques

Les premiers résultats sont attendus le mois prochain. Développé à Toronto depuis le printemps dernier, PTX-COVID19-B, comme l’a surnommé l’entreprise, sera le premier vaccin contre la COVID-19 entièrement recherché, développé et fabriqué au Canada à atteindre ce stade de développement.

De nombreux vaccins contre la COVID-19 sont en développement au Canada. Mis à part celui de Providence Therapeutics, un seul a déjà entamé les essais cliniques — celui de la pharmaceutique québécoise Medicago. Photo : afp via getty images / THIBAULT SAVARY

Il s’agit de la deuxième entreprise canadienne à faire des essais cliniques sur des humains pour un vaccin contre la COVID-19. La pharmaceutique québécoise Medicago a commencé à le faire au mois de juillet dernier — mais une grande partie de ses doses seront fabriquées en Caroline du Nord, aux États-Unis. Un troisième vaccin canadien suscite lui aussi l’espoir, celui de l’entreprise Precision NanoSystems Incorporated (PNI) de Vancouver — mais l’entreprise a récemment confirmé que les essais cliniques sont encore loins.

L'étude clinique du PTX-COVID19-B sera réalisée dans une clinique approuvée par Santé Canada qui se trouve à Toronto. Si tout va comme prévu, la commercialisation du vaccin devrait débuter d’ici janvier 2022, selon le PDG de Providence Therapeutics, Brad Sorenson.

Brad Sorenson est le PDG de Providence Therapeutics, une entreprise basée entre Toronto et Calgary. Photo : Avec l'autorisation de Providence Therapeutics

On veut contribuer à la solution. On veut être en mesure de donner au Canada la possibilité de dire que nous ne sommes pas que des concurrents dans la file d'attente pour les vaccins, mais que nous essayons d'aider à résoudre le problème , explique M. Sorenson.

Une solution conçue au Canada pour lutter contre la pandémie de COVID-19 augmentera la fiabilité de l'approvisionnement en vaccins pour les Canadiens, contribuera à l'approvisionnement mondial en vaccins, et positionnera une entreprise canadienne sur la scène mondiale. Brad Sorenson, PDG de Providence Therapeutics

Confiante de son succès lors de ces essais cliniques, l’entreprise a déjà acheté un laboratoire de fabrication de masse dans la région de Calgary, en Alberta, où il assurera la production de son vaccin. L’espace de près de 2000 mètres carrés est déjà en train d’être aménagé en attente de l’approbation finale de Santé Canada pour la fabrication du vaccin.

Comment fonctionne le vaccin de Providence?

PTX-COVID19-B est un vaccin à ARN messager (ARNm), comme celui développé par la pharmaceutique américaine Moderna.

Il est 100 % synthétique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d’agent infectieux de type virus inactivé ou atténué, comme la plupart des vaccins sur le marché , explique Florian Gossart, un biologiste cellulaire et moléculaire qui travaille comme associé de recherche chez Providence Therapeutics.

L'expert en biologie cellulaire et moléculaire Florian Gossart fait partie de l'équipe qui a développé le vaccin de Providence Therapeutics. Photo : Radio-Canada

L’ARN c’est la partie active qui code la protéine spike, la protéine ‘’S’’, naturellement présente sur la surface du coronavirus SRAS-CoV-2. Cette protéine ‘’S’’ c’est vraiment la clé qui permet au virus de s’accrocher aux cellules, d’y pénétrer et de les infecter , poursuit-il.

Selon M. Gossart, le vaccin qu’il a aidé à développer permettra au corps humain de fabriquer sa propre protéine S , et d’ainsi développer une réponse immunitaire adaptative, et donc spécifique contre ce virus .

Pour améliorer la stabilité de l’ARN, les chercheurs de Providence ont trouvé une façon d'encapsuler l’ARN messager dans des nanoparticules lipidiques qui protègent l’ARN lors de sa route vers nos cellules , explique Joseph Bteich, un ingénieur nanotechnologique qui travaille aussi sur l’équipe de formulation du vaccin.

De l’oncologie à la lutte contre les maladies infectieuses

Avant la pandémie, l’entreprise Providence Therapeutics était une entreprise de premier plan en oncologie, spécialisée dans le prélèvement d’ADN de tumeurs cancéreuses pour développer des vaccins personnalisé pour chaque patient de façon à ce qu’il s’attaque à leur cancer.

Le torontois Joseph Bteich est un ingénieur nanotechnologique qui travaille sur le vaccin contre la COVID-19 de Providence Therapeutics. Photo : Radio-Canada

Notre compagnie se concentrait à développer des vaccins d’ARN messager pour combattre divers types de cancer, par exemple le cancer ovarien, le cancer du sein et le cancer du cerveau , indique M. Bteich.

Avec la COVID, on a changé de voie et on s'est mis au boulot pour développer un vaccin qui a pourtant la même idée, un vaccin d’ARN messager, mais qui aide à combattre la COVID. Joseph Bteich, ingénieur nanotechnologique et associé de recherche chez Providence Therapeutics

Notre plateforme à ARN messager reste inchangée donc c’était assez facile pour nous de passer d'un vaccin contre le cancer à un vaccin contre la COVID-19 , ajoute son collègue Florian Gossart.

Une entrée sur le marché d’ici un an, estime Providence

Lors de la première phase d’essais cliniques, une soixantaine de volontaires âgés de 18 à 65 ans seront inoculés du virus, avant d’être suivis pendant 13 mois à compter du début de l'essai.

Mais Providence Therapeutics espère déjà accumuler suffisamment de données d'ici le mois d’avril pour passer à la seconde des trois phases d’essais.

Providence Therapeutics compte entreposer des millions de doses fabriquées dans son usine de Calgary en attendant l'approbation de son vaccin par Santé Canada. Photo : Getty Images / FRANCOIS LO PRESTI

Le but, c’est d'abord de regarder si le vaccin est sûr, avant de regarder son efficacité. Une fois que la sécurité du vaccin est définie, on peut vraiment regarder s’il est efficace , explique M. Gossart.

L’équipe de chercheurs de l’entreprise dit être peu soucieuse de n’avoir pas été parmi les premières à avoir mis sur le marché un vaccin contre la COVID-19.

Ce que nous croyons à Providence, c'est que cette pandémie va être un problème pendant des années, partout autour dans le monde , indique Brad Sorenson.

Quand viendra l’approbation finale de Santé Canada, nous aurons un stock de doses prêtes à être utilisées, prêtes avant même l’approbation de façon à ce que nous puissions les déployer immédiatement , explique M. Sorenson.