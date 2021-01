Voyage non essentiel : le président du C. A. du CIUSSS MCQ en Floride

Alors que les voyages non essentiels sont fortement déconseillés, le président du conseil d'administration du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (MCQ) se trouve actuellement en Floride.

Marcel Dubois est le dernier gestionnaire en lice à faire des mécontents en raison d'un voyage en dehors du pays. Il séjourne en ce moment dans sa résidence floridienne, où il poursuit ses activités au sein du conseil en assistant aux séances virtuelles.

Marcel Dubois occupe ce poste depuis sa nomination par la ministre de la Santé en 2018.

Le président du conseil d'administration du CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec, Marcel Dubois Photo : Radio-Canada

Pas illégal, mais dérangeant

Bien que cette décision n'ait rien d'illégal, elle est décriée par de nombreux employés du milieu de la santé, dont les infirmières.

C'est quelqu'un d'autorité dans l'établissement, souligne la présidente de la Fédération des infirmières (FIQ) Mauricie Centre-du-Québec, Nathalie Perron. Pour nous et pour les membres, il y a beaucoup de déception.

Ce qu'on pense, c'est que c'est le genre de personne qui devrait montrer l'exemple dans une organisation. Nathalie Perron, présidente de la FIQ Maurice Centre-du-Québec

Marcel Dubois n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. Selon le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , il s'est toutefois engagé à suivre les consignes de la santé publique à son retour.

Au cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, on dit désapprouver tout voyage non essentiel et que le cas de monsieur Dubois ne fait pas exception.

Avec les informations de Jean-François Dumas