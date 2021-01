Plus de 1600 tonnes de matières compostées en un an à Rouyn-Noranda

Après un projet-pilote à l’automne 2019, la Ville a déployé la collecte porte-à-porte des bacs bruns dans tout le périmètre urbain en janvier 2020.

On dresse un bilan positif de cette première année, indique la mairesse Diane Dallaire. On parle de 11 000 logements qui ont été collectés toutes les deux semaines. On avait un objectif initial de 1500 tonnes et on a eu 1650 tonnes, alors on a dépassé un peu notre objectif, alors on est bien contents.

La collecte en chiffres 8200 bacs bruns

bacs bruns 11 000 logements desservis

logements desservis 1650 tonnes récoltées en un an

tonnes récoltées en un an 14 % des matières détournées de l’enfouissement

Il y a eu une bonne collaboration des citoyens, il y a eu aussi notre Patrouille verte qui a circulé l’été dernier, elle a été présente pour soutenir les citoyens dans ce virage important. Ça va bien, on est vraiment fiers des résultats de cette première année , ajoute Mme Dallaire.

La Ville souhaite maintenant étendre la collecte des matières compostables sur l’ensemble du territoire d’ici 2025.

On veut aussi faire une collecte porte-à-porte, il y a des distances à parcourir, il y a plein de choses à regarder. Tant mieux si on y va plus vite, mais c’est l’objectif qu’on s’est donné pour l’instant.

L’autre point d’interrogation qui demeure est la redistribution du compost. La Ville étudie plusieurs options, selon la mairesse.