COVID-19 : bilan encourageant dans la grande région de Québec

Le bilan quotidien de COVID-19 s'améliore dans la région. La Capitale-Nationale enregistre 60 nouveaux cas et 5 décès supplémentaires. En Chaudière-Appalaches, la santé publique dénombre 26 nouvelles infections et 6 décès de plus.

Le nombre de cas actifs diminue encore ce lundi, il y en a désormais un peu plus de 1700 dans la grande région de Québec.

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de baisser aussi dans la province où on en recense 1203 ces dernières 24 heures, 43 décès ont été rapportés. Les hospitalisations connaissent une légère baisse pour s'établir à 1321.

Vaccination dans Charlevoix

Une clinique de vaccination a été aménagée au centre de curling de Clermont. Environ cinq vaccinateurs seront sur place et pourront inoculer jusqu'à 600 personnes par jour sur rendez-vous, selon les arrivages de nouvelles doses.

Le CIUSSS est aussi à la recherche d'un local pour aménager un centre de vaccination dans l'ouest de la région.

À compter de mercredi, des cliniques mobiles se rendront dans Charlevoix pour vacciner les clientèles vulnérables de 70 ans et plus hébergées dans les résidences intermédiaires, les ressources de type familiales et les résidences d'assistance continue. Cette mesure vise les personnes âgées et la clientèle qui souffre de problème de santé mentale ou de déficience intellectuelle.

Les résidents qui peuvent se déplacer pourront quant à eux se rendre vendredi au centre de curling de Clermont ou au centre de jour Paul-Girard de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour se faire inoculer.