Quand son emploi est jugé non essentiel : témoignage d'une toiletteuse pour animaux

Pour elle, le toilettage n’est pas un luxe. Les toiletteurs repèrent de plein de petits problèmes de santé chez les animaux de compagnie , résume-t-elle.

C’est pour cette raison qu’elle juge son travail essentiel, malgré les directives du gouvernement qui indiquent le contraire.

Elle soutient que plusieurs chiens ont la vie dure lorsqu’ils ne sont pas toilettés en bonne et due forme, notamment ceux issus de croisements entre des races à poil long.

Lexi, l'une des mascottes de Lisa's Pawfect Pet Grooming et l'un des trois chiens de Lisa Ouellette.

J’ai beaucoup de personnes âgées qui m’appellent et qui ne veulent pas maltraiter leurs animaux. Mais ils ne savent pas comment entretenir tout ce poil-là. [...] Ils m’appellent pour de l’aide, et malheureusement, je dois les refuser , regrette Lise Ouellette.

Elle explique que le poil long a tendance à retenir l’humidité près du corps de l’animal. Or, il s’agit d’un climat propice au développement d’infections.

Elle craint aussi que certains chiens ne se retrouvent avec des nattes, c’est-à-dire des amas de poils serrés qui risquent d'entraîner des blessures à la peau.

C’est comme si on avait une queue de cheval très serrée tout le temps. Quand on va enlever cette queue de cheval, on va sentir que ça démange. C’est pareil pour un chien, sauf que le chien ne peut pas dire au propriétaire qu’il est inconfortable.

Lisa Ouellette, propriétaire et directrice générale de Lisa's Pawfect Pet Grooming