Ariane Moffatt et Corneille au Bal de Neige virtuel

Même si « ça coûte rien » et que « ça fait du bien », comme le chantaient autrefois les Glamottes, il sera impossible de donner un câlin aux mascottes du Bal de Neige cette année. Pandémie oblige, le festival emblématique de la région de la capitale changera sa formule et proposera une programmation toute virtuelle, du 5 au 21 février.

Le coup d’envoi du festival hivernal de 2021 sera donné le 5 février à 19 h, sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien.

Ariane Moffatt, Corneille, Ria Mae et l’Orchestre du Centre national des arts seront les têtes d’affiche de ce spectacle virtuel. La Manitobaine Faouzia, le chanteur folk autochtone William Prince, le quintette de jazz swing Masson Stomp, la drag queenTracy Trash ainsi que Alexandre Tétreault et la troupe de gigue moderne des Ivan Flett Memorial Dancers complètent la programmation. Le patineur artistique Elladj Baldé sera aussi de la partie.

Autre tradition du Bal de Neige, la compétition de sculpture sur glace deviendra nationale cette année. Pour la première fois, des artistes professionnels d’ailleurs au Canada ont été invités à s’affronter simultanément à Yellowknife, à Banff et au lac Louise, à Winnipeg, à Québec et à Halifax, de même qu’à Ottawa et Gatineau. Le défi : faire une oeuvre avec huit blocs de glace en 28 heures. Les visiteurs pourront admirer les résultats en ligne et voter pour leurs favoris du 5 au 21 février.

L’expérience sera bonifiée d’ateliers à faire chez soi, de balados, de classes de maître et d’autres surprises sur l’application du Bal de Neige. Et les Glamottes? Numériques, les Noumi, Nouma et compagnie : c'est dans un livre virtuel interactif que l'on retrouvera la famille de mascottes.

Pas de Domaine des flocons, mais...

Aucune activité en personne n’aura lieu en 2021 : ni le Domaine des flocons, ni les autres destinations à Ottawa ne seront aménagés, et le canal Rideau sera ouvert uniquement pour la pratique du patin aux personnes qui résident à proximité de ce site.

En revanche, la programmation virtuelle sera élargie par le biais de partenariats. Les prix Juno, le Festival du Voyageur, le Centre national des Arts, le Musée canadien de l’histoire, le Musée des beaux-arts du Canada, Parcs Canada, Bibliothèque et Archives Canada, Fierté dans la Capitale et la Ville de Gatineau, entre autres, mettront de l'avant un éventail d'activités à faire, à voir et à écouter.

Pour sa part, Gatineau invite les familles à des concours, à des chasses au trésor et à des tutoriels de sculpture sur neige, tous en ligne. Ces activités mettront en valeur différents circuits pédestres patrimoniaux. Les informations seront communiquées sur le site web de la Ville  (Nouvelle fenêtre) .

Le tourisme sur pause

En moyenne, le festival qui anime les deux côtés de la rivière des Outaouais attire 600 000 visiteurs dans la région, dont le tiers vient de l’extérieur.

Au chapitre touristique, habituellement, l’effervescence que crée le Bal de Neige a un impact important et génère bon nombre de nuitées dans les hôtels, a réagi la présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, France Bélisle.