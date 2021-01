COVID-19 : une clinique mobile procède au dépistage à Montréal-Est

Une clinique mobile de dépistage offrant des tests rapides a été installée lundi à Montréal-Est, où le taux de contagion est actuellement l’un des plus élevés au Canada.

La clinique mobile sans rendez-vous, installée au Centre récréatif Édouard-Rivet pour inciter davantage de résidents à subir un test de dépistage, n’est ouverte que lundi.

Les gens qui le désirent n’ont qu’à s’y présenter jusqu’à 16 h pour pouvoir subir un test de dépistage de la COVID-19. Des tests rapides sont également disponibles sur place.

L’ouverture de cette clinique mobile s’inscrit dans le cadre des efforts de la santé publique pour tenter de contenir la progression de la maladie dans cette ville où le taux de contagion est cinq fois supérieur à la moyenne québécoise.

C’est aussi le secteur où le taux de cas actifs par 100 000 habitants est le plus élevé actuellement sur l’île de Montréal.

Malgré l’ouverture de ce centre de dépistage supplémentaire, il n’y avait pas foule devant les portes du Centre récréatif Édouard-Rivet. Et c’est là que réside le principal défi pour les autorités sanitaires, soit d’inciter les gens du secteur à passer un test de dépistage même s’ils n’ont pas de symptômes afin de tenter de déceler le plus de cas possible.

Le maire de Montréal-Est, Robert Coutu, qui a multiplié ces derniers jours les appels à ses concitoyens pour les inciter à subir un test de dépistage, les invite à être vigilants et très attentifs à l’apparition du moindre symptôme et en cas de doute, à subir un test de dépistage.

C’est pour votre santé qu’on est là, on est sur le radar maintenant sur l’île de Montréal, on ne fait pas bande à part. Robert Coutu, maire de Montréal-Est

Alors que le nombre de nouveaux cas diminue depuis plusieurs jours au Québec, la contagion demeure élevée dans quatre secteurs de Montréal, soit Saint-Léonard–Saint-Michel, Ahuntsic–Montréal-Nord, le Nord-de-l’île-Saint-Laurent, et Rivière-des-Prairies–Montréal-Est.

Préoccupé par la situation, le premier ministre François Legault a prévenu la semaine dernière que des mesures allaient être prises dans ces secteurs pour inciter davantage de gens à subir des tests de dépistage. L’ouverture d’une clinique mobile à Montréal-Est fait partie de ces mesures.