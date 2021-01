École Greenwood : des parents souhaitent l’annonce du début des travaux

La rencontre virtuelle doit débuter à 18h30 et faire le point sur l’état du projet et les différents services qui pourraient être offerts aux élèves.

Je veux vraiment une assurance que cette école va ouvrir bientôt. Beaucoup d’amies de mes filles ont déjà quitté le conseil Viamonde pour des écoles anglaises. Ceci est triste , explique Robin Joly, qui a une fille à l’École élémentaire La Mosaïque et l'autre au Collège français.

[On veut] savoir quand la construction va commencer, quand la construction va finir , ajoute Marguerite Schabas, mère de quatre garçons qui fréquentent tous des écoles de Viamonde.

Quand ils ont eu la subvention du gouvernement il y a trois ans, on s’attendait à ce que le projet commence , ajoute-t-elle.

Elle aurait voulu que son fils, qui est maintenant en sixième année, puisse fréquenter la nouvelle école.

Elle constate que l’édifice ne sera pas prêt pour la rentrée scolaire en septembre. Très très décevant. On nous avait dit que cette cohorte d’enfants serait probablement la première.

Michelle Miller-Guillot, mère de trois garçons à l’École élémentaire La Mosaïque, s’impatiente aussi. En 2018, on nous a dit que Greenwood, c’était l’option A, parce que le délai pour l’ouverture était de trois ans. C’était en 2018. On attend toujours.

J’aimerais qu'une école soit là dans les deux ans, mais je vois qu’aucune pelle n’a été mise au sol. Michelle Miller-Guillot, mère et membre de la Coalition de Parents pour une école secondaire de quartier (PESQ)

Elle espère aussi obtenir une mise à jour sur les programmes scolaires spéciaux que pourrait offrir l’école et sur la possibilité d’une entente avec la Ville de Toronto pour que les élèves puissent utiliser le parc municipal Felstead, de l’autre côté de la rue.

Le parc municipal Felstead a des terrains sportifs que les futurs élèves de l'école pourraient peut-être utiliser. Photo : Radio-Canada / Michel Bolduc

Il s’agit d’un enjeu important pour plusieurs parents étant donné que l’école n'a pas de cour ou de terrains sportifs.

Je ne sais pas si un enfant aurait envie d’aller dans une école qui n’a pas d’espace vert , ajoute Michelle Miller-Guillot. Elle affirme qu’elle n’hésitera pas à inscrire ses garçons dans une école anglophone si celles qui offrent une éducation en français ne leur conviennent pas.

Viamonde avare de détails

Le Conseil scolaire Viamonde a refusé de nous accorder une entrevue pour nous parler du projet.

Nous partagerons les informations sur la future école située dans l’est de Toronto avec la communauté scolaire le 26 janvier , a répondu par courriel la porte-parole de Viamonde, Julie Vanghelder.

Viamonde a présenté plusieurs améliorations à l’ancienne école anglaise pour répondre aux doléances des parents. Le conseil propose par exemple d’agrandir le gymnase et d'aménager une cour avec des terrains de basketball sur le toit.

Un croquis de la future école secondaire Greenwood, dans l'est de Toronto Photo : Conseil scolaire Viamonde

Le Conseil dit aussi avoir incorporé au projet un décloisonnement entre la bibliothèque et la cafétéria, l’ajout de gradins mobiles et le développement de salles à usages multiples.

Des négociations seraient aussi en cours avec la Ville de Toronto pour l’utilisation du parc Felstead.

Radio-Canada a tenté d’en savoir plus sur l'état de la situation en faisant une demande d’accès à l’information pour obtenir un exemplaire des échanges de courriels des dirigeants au sujet de l’école.

Le Conseil scolaire Viamonde a envoyé plus de 600 pages de documents, dont la majorité du contenu a été caviardé.

Le conseil scolaire explique qu’en vertu de la loi, des sections qui contiennent des renseignements personnels, mais aussi des informations confidentielles qui relèvent toujours du huis clos et/ou qui pourraient nuire au succès du projet ont été masquées.

Radio-Canada a fait appel devant le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario.

Le recours aux tribunaux

La Coalition de Parents pour une école secondaire de quartier (PESQ), qui milite pour obtenir une école équivalente à celles des anglophones, promet de poursuivre sa lutte si le projet présenté mardi par Viamonde ne correspond pas à ses attentes.

Nous avons bien hâte de savoir comment ils vont rendre cette école équivalente, sinon on se regroupera et on étudiera nos options pour obtenir l’équivalent pour les francophones , affirme Heidi Pospisil, membre de la coalition.

Heidi Pospisil raconte qu'elle milite depuis 2007 pour la création d'une école secondaire pour les francophones de son quartier. Photo : Sylvie-Anne Jeanson

La Coalition PESQ a intenté un recours judiciaire contre la province, en 2017, pour obtenir une école équivalente. L’affaire est toujours en cours.

C’est notre droit constitutionnel et la Cour suprême vient l’appuyer et on espère que le gouvernement va s’impliquer pour aider les conseils scolaires à fournir aux francophones, les écoles qui leur sont dues. Heidi Pospisil, membre de la Coalition PESQ

Elle fait référence à la victoire des parents francophones de la Colombie-Britannique devant la Cour suprême dans une cause sur le financement de l’éducation en français.