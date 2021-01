L'action de BlackBerry bondit à son plus haut niveau en 10 ans

BlackBerry, autrefois la coqueluche des investisseurs et un fleuron de l'industrie des télécommunications au Canada, suscite de nouveau l’engouement.

Les actions ordinaires de l’entreprise de Waterloo se transigeaient à plus de 26 $ lundi matin, un niveau jamais atteint depuis 2011. À la fermeture des marchés, vendredi, le prix de l’action se situait à 17,86 $.

Au début de l’année, le titre de BlackBerry s’échangeait à environ 8 $. Sa valeur a plus que triplé en trois semaines.

Rob Tétrault, gestionnaire de portefeuille chez Canaccord Genuity, souligne que certaines annonces expliquent la progression des dernières semaines. L’entreprise a conclu une entente avec Amazon le mois dernier afin de développer un système infonuagique pour les voitures.

Plus tôt ce mois-ci, BlackBerry et Facebook ont réglé leurs différends sur des questions de brevets, ce qui a également poussé le prix des titres de l’entreprise ontarienne à la hausse, ajoute-t-il.

Mais la montée fulgurante de l’action lundi reste bien mystérieuse, selon lui.

Robert Tétrault, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Canaccord Genuity. Photo : Canaccord Genuity

Dans une déclaration, l’entreprise affirme qu’elle n’est au courant d'aucun développement corporatif important et non divulgué et n'a aucun changement important dans ses activités qui n'a pas été divulgué publiquement qui expliquerait la récente augmentation du prix ou du volume de négociation de ses actions ordinaires.

BlackBerry n'est pas seule

Colin Cieszynski, stratège en chef des marchés chez SIA Wealth Management, affirme que BlackBerry fait partie d’une poignée d’entreprises qui ont récemment observé des hausses inattendues de leurs actions.

Selon lui, la progression actuelle des marchés boursiers a fait grimper la valeur de grandes compagnies et les investisseurs sont maintenant à la recherche d’aubaines.

M. Cieszynski indique que les entreprises dont les actions sont moins valorisées n'ont pas autant de liquidités ou d'actions disponibles à négocier . Une ruée soudaine d'argent vers une action à capitalisation plus modeste peut provoquer ce genre de pics même en l'absence de nouvelles, ajoute-t-il.

Ophir Gottlieb, chef de la direction de la firme Capital Market Labs, abonde dans le même sens. Il affirme que BlackBerry profite de l’attention d’investisseurs particuliers sur des plateformes de discussion comme Reddit.

BB (le titre boursier de BlackBerry) circule beaucoup sur les forums de Reddit , dit-il.

Avec les informations de CBC