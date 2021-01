Deux nouveaux attaquants chez les Saguenéens et Kniazev bientôt de retour

Le directeur général et entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean, s'est octroyé du renfort lors de la dernière journée des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec lundi. Les attaquants Pierrick Dubé et Félix Lafrance s'amènent tandis que le défenseur russe Artemi Kniazev devrait finalement faire son arrivée à Chicoutimi cette semaine.

Au total, Jean a procédé à trois transactions avant l'heure limite. Il a d'abord mis la main sur Mark Rumsey, en provenance d'Acadie-Bathurst, avant de le refiler à Cap-Breton, en compagnie du gardien Rémi Delafontaine et d'un choix de 2e ronde en 2022, en retour de l'attaquant Félix Lafrance. Joueur de 19 ans, Lafrance avait une impressionnante fiche de 19 points en 15 matchs avec les Screaming Eagles.

Par la suite, les Sags ont obtenu Pierrick Dubé des Remparts de Québec, en échange de l'attaquant Olivier Pouliot et de choix au repêchage en 2021 (4e ronde) et 2023 (3e et 4e rondes). Dubé, aussi un joueur de 19 ans, a amassé 9 points en 10 matchs.

Nous sommes très heureux de pouvoir ajouter à notre brigade offensive deux attaquants capables de marquer des buts. Cet élément était important pour nous afin de joindre notre noyau solide en place pour le dernier droit de la saison , a commenté Yanick Jean via un communiqué.

Cette période de transactions avait ceci de particulier, qu'une incertitude plane toujours quant à la tenue de la Coupe Memorial. Les saisons n'ont toujours pas débuté dans la Ligue de hockey de l'Ontario et dans la Ligue de hockey de l'Ouest.

Kniazev confirmé

Au cours du point de presse virtuel qui s'est tenu en début d'après-midi, Yanick Jean a aussi confirmé que le défenseur russe Artemi Kniazev ferait enfin son arrivée à Chicoutimi. Il fallait avoir une certitude. Il va arriver mercredi. Les Sharks vont le retourner dans son club junior mercredi. C'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il va venir aider nos défenseurs qui ont fait un travail exceptionnel , a répondu Yanick Jean. Le Russe a participé au Championnat mondial junior avec son pays.

Les Saguenéens accueilleront un autre événement en environnement protégé à compter de samedi. Victoriaville, Val-d'Or et Gatineau seront les clubs invités. Les Bleus joueront samedi et dimanche contre les Tigres, chaque fois à 14 h. Lors de la fin de semaine dernière, ils ont remporté leurs deux matchs, en fusillade, face à Sherbrooke et Baie-Comeau.