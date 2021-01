Réouverture des lieux de culte au Québec : les hassidim se disent « confus »

Le Conseil des juifs hassidiques du Québec et la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) tentent de s'ajuster pour éviter que les rassemblements illégaux et les descentes policières de la fin de semaine dernière se reproduisent.

Lundi, la DRSPDirection régionale de santé publique de Montréal a admis que les directives qu'elle a données la semaine dernière aux leaders des communautés juives orthodoxes et ultras orthodoxes de Montréal sur les rassemblements dans les lieux de culte auraient pu être plus claires.

Dans un courriel obtenu par Radio-Canada, la Dre Mylène Drouin s'excuse en anglais d'avoir semé la confusion sur la réouverture partielle des synagogues, où le SPVM a dû intervenir à plusieurs reprises pour disperser des assemblées et distribuer des constats d'infraction.

Nous nous excusons sincèrement pour les allers-retours au cours des 48 dernières heures. Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal

Le gouvernement provincial nous a informés que le décret autorisant les rassemblements d'un maximum de 10 personnes dans un lieu de culte NE permet PAS des rassemblements simultanés à la même adresse , a précisé la directrice régionale de santé publique.

Désormais, un seul rassemblement de 10 personnes maximum peut être autorisé à une adresse donnée à la fois , a-t-elle précisé.

Plusieurs interventions policières ont eu lieu en fin de semaine dans des synagogues de Montréal pour des rassemblements illégaux. Photo : Radio-Canada / Mathieu Wagner

Nous sommes confus, nous ne savons plus sur quel pied danser , a déclaré en fin d'après-midi Abraham Ekstein, membre du Conseil des juifs hassidiques du Québec, lors d'une mêlée de presse devant la synagogue de la congrégation Yetev Lav Satmer, au cours de laquelle les journalistes n'ont pu poser aucune question.

C'est un jour triste au Québec quand nous devons expliquer pourquoi le droit d'acheter de l'alcool et du cannabis est plus protégé que le droit de prier de façon sécuritaire. Abraham Ekstein, membre du Conseil des juifs hassidiques du Québec

M. Ekstien a ajouté que le Conseil qu'il représente est en lien avec ses avocats et qu' il évalue ses options .

Selon un communiqué émis plus tôt dans la journée par l'organisme, les synagogues des communautés juives hassidiques qui ont accueilli vendredi soir et samedi plus d'un groupe de 10 personnes pour les prières du sabbat l'ont fait en toute bonne foi .

Son relationniste, Alain Picard, a même transmis à Radio-Canada la copie d'un courriel acheminé dimanche soir aux leaders des communautés juives orthodoxes et ultras orthodoxes de Montréal dans lequel la DRSPDirection régionale de santé publique confirmait qu'il était permis d'avoir plus qu'une salle dans un même édifice qui puisse accueillir 10 personnes par salle, pourvu que des entrées indépendantes donnent accès à ces salles de prière .

Toute cette confusion découle d'un arrêté ministériel publié vendredi dans lequel le gouvernement Legault permet aux lieux de culte (églises, synagogues, temples, mosquées) de rouvrir partiellement leurs portes jusqu'à concurrence de 10 fidèles.