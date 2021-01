Le Bas-Saint-Laurent compte 25 cas actifs de COVID-19

Avec un seul nouveau cas au cours des dernières 24 heures, le Bas-Saint-Laurent ne compte plus que 25 cas actifs de la maladie sur son territoire, près de la moitié d’il y a une semaine.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirme que le bilan depuis le début de la pandémie se chiffre maintenant à 1456 personnes infectées.

De ce nombre, 29 sont mortes de la maladie, un bilan stable par rapport à hier.

Avec 2 hospitalisations en cours et 1402 guérisons depuis le début de la pandémie, le nombre de cas actifs se chiffre donc à 25 personnes dans la région.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 163 cas (+1)

Rivière-du-Loup : 259 cas

Témiscouata : 84 cas

Les Basques : 28 cas

Rimouski-Neigette : 580 cas

La Mitis : 80 cas

La Matanie : 207 cas

La Matapédia : 48 cas

Indéterminés : 7 cas Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent

Un employé du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Rimouski a eu un résultat positif à un test pour détecter la COVID-19 dimanche. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux mentionne cependant que cet employé n'a pas contracter le virus à l'intérieur de l'établissement, ce qui veut dire que pour l'instant, on ne peut pas parler d'éclosion.

Les résidents ainsi que plusieurs travailleurs ont reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus depuis le 24 décembre. Les familles des résidents ont été appelées au cours des dernières heures. Cet employé a été immédiatement retiré du travail, mentionne le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Par ailleurs, 412 tests de dépistage ont été réalisés dans la journée de dimanche.

De son côté, la Sûreté du Québec a annoncé avoir remis 14 constats d’infraction en lien avec les mesures sanitaires entre le 18 et le 24 janvier. De ce nombre, 10 étaient associés au couvre-feu.

En Gaspésie et sur la Côte-Nord, les autorités sanitaires ne recensent aucun nouveau cas de COVID-19 depuis 24 heures.

À l’échelle provinciale, on recense 1203 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures en plus de 43 nouveaux décès.