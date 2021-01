Moins de 10 cas actifs de COVID-19 sur la Côte-Nord

La région ne compte aucune nouvelle infection à la COVID-19 aujourd’hui et enregistre une guérison supplémentaire; le bilan des cas actifs baisse à neuf personnes officiellement porteuses du virus.

Hier, une hospitalisation avait été retranchée par erreur au bilan du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, avant d’être réinscrite aujourd’hui. Il y a donc toujours une hospitalisation en cours dans la région.

Cas par MRC : Le Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord) : 6

Caniapiscau : 7

La Haute-Côte-Nord : 26

Manicouagan : 105

Minganie : 17

Sept-Rivières : 179 Source : CISSS de la Côte-Nord

Depuis le début de la pandémie, 340 personnes ont été contaminées à la COVID-19 et 3 personnes en sont mortes.

Des cas actifs à la baisse

Après une fin de semaine où quatre nouvelles infections ont été comptabilisées, le bilan est relativement stable depuis la semaine dernière, période pendant laquelle il s’était écoulé quatre jours sans nouveaux cas décelés.

Depuis une semaine, le nombre de cas actifs a baissé de moitié sur la Côte-Nord, passant de 18 à 9 personnes contaminées.

Devant ce bilan, le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, souhaite que le gouvernement du Québec réinstaure son code de couleurs dans les régions de l’Est-du-Québec.

Selon lui, le couvre-feu et les mesures sanitaires plus strictes, censés prendre fin le 8 février, ne représentent pas la réalité de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Devant le Nord-du-Québec, ces trois régions comptent les taux de contamination par 100 000 habitants les plus bas de la province, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec.

Dans l'ensemble du Québec, la santé publique recense 1203 nouveaux cas de COVID-19 et 43 décès supplémentaires. Le nombre de nouveaux cas quotidiens est en baisse à l’échelle de la province depuis une quinzaine de jours.