Aucun nouveau cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse

Le premier ministre Stephen McNeil souligne qu’un seul nouveau cas a été dépisté durant toute la fin de semaine et il félicite ses concitoyens pour leurs efforts de prévention de la contagion. Nous pouvons continuer dans cette voie si nous continuons de respecter les protocoles de santé publique , dit-il, cité dans un communiqué.

C’est un pas dans la bonne direction, reconnaît le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Robert Strang, mais il demande aux gens de toujours respecter les consignes de santé publique.

Pour maintenir un faible nombre de cas, il faut demeurer vigilant, porter un masque, limiter les contacts sociaux et les rassemblements, respecter l'éloignement social, rester à la maison si on ne se sent pas bien et se laver les mains souvent , rappelle le Dr Strang.

La province compte à l'heure actuelle 15 personnes toujours atteintes de la COVID-19.

Le ministère de la Santé et du Mieux-être précise que plus de 11 000 doses de vaccin contre cette maladie ont été administrées dans la province jusqu’à présent, dont plus de 2700 à titre de deuxième dose.

Les vaccins anti-COVID-19 approuvés au Canada requièrent deux doses administrées à quelques semaines d’intervalle.