Aucune décision encore quant à la fin du couvre-feu au Québec, dit le Dr Arruda

En entrevue lundi à l’émission Les matins d’ici, le Dr Horacio Arruda, directeur de la santé publique du Québec, a fait le point sur la situation.

Pour ce qui est de savoir s’il entrevoit de lever le couvre-feu dans les prochains jours, le Dr Arruda a expliqué que son équipe doit envisager plusieurs éléments.

Il y a le nombre de cas, c’est un élément, mais il faut être capable de voir notre capacité de voir des cas et de les isoler. Et ensuite, l’impact sur le milieu hospitalier; est-ce qu’on a encore des hospitalisations en augmentation? Ça, ça arrive habituellement trois semaines après les éléments. Il faut que le niveau de cas, notre capacité d'enquêter et l'application des mesures soient au rendez-vous pour qu’on soit capable de relâcher , a -t-il dit.

Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Actuellement on baisse progressivement, on atteint un certain plateau, mais ça ne prend pas grand-chose pour que ça se remette à monter et qu’on reparte encore le feu de forêt. Le Dr Horacio Arruda, directeur de la santé publique du Québec

Selon lui, le couvre-feu a l’effet escompté. C'est important que les gens comprennent, ce n’est pas une seule mesure qui va faire que ça marche. Le couvre-feu comme tel, ce n’est pas par lui-même qu’il fonctionne. Ça entraîne une diminution du nombre de contacts, particulièrement le soir, quand les gens se rassemblaient dans les maisons.

Il y a plus de gens qui disent : "Je ne vais pas sortir pour revenir après telle heure parce que je vais me faire arrêter", poursuit le Dr Arruda. C'est ça, l’effet du couvre-feu, associé à toutes les autres mesures. D'où l'importance que les gens comprennent que c'est les autres mesures qu’il faut appliquer, mais le couvre-feu a cet effet dissuasif en [matière] de comportemental général.