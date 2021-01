Veillée à la bougie pour Trina Hunt, toujours portée disparue à Port Moody

La famille et les amis de Trina Hunt, portée disparue depuis le 18 janvier à Port Moody , en Colombie-Britannique, se sont rassemblés virtuellement lors d’une veillée à la bougie dimanche soir.

L’objectif est de cultiver l’espoir de la retrouver, témoigne un ami et ancien collègue de Mme Hunt, Lorne Johnston. Nous devons continuer les recherches. Nous devons continuer à chercher et rester optimistes , dit-il.

Les participants ont allumé des chandelles et ont partagé des images sur les réseaux sociaux avec des mots clés se traduisant par Retrouvons Trina Hunt et Reviens à la maison Trina .

Si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose, contactez immédiatement la police de Port Moody , implore M. Johnston.

Trina Hunt aurait été aperçue pour la dernière fois dans sa maison à Port Moody, lundi. Photo : Twitter/Police de Port Moody

Vu pour la dernière fois à son domicile

Trina Hunt, âgée de 48 ans, aurait été vue pour la dernière fois par son mari le 18 janvier avant qu'il quitte leur domicile du quartier Heritage Mountain pour se rendre au travail, selon le service de police de Port Moody.

Lorsqu’il est rentré à la maison dans la soirée et que sa femme ne s’y trouvait pas, il a appelé le 911. Ce n'est pas dans ses habitudes de disparaître de cette façon, note le sergent Ian Morrison.

Trina Hunt mesure 1,63 m (5'4") et pèse 54 kg (120 lb). Les policiers pensent qu'elle porte un manteau de marque North Face noir avec un col vert et des chaussures roses et mauves.

La police de Port Moody demande à toute personne ayant des informations au sujet de cette disparition de communiquer avec eux en utilisant leur ligne non urgente, au 604 461-3456.