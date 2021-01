L’Océanic met fin à une série de six défaites

L’attaquant tchèque de 19 ans, Adam Raska de l’Océanic, a obtenu la première étoile du match pour avoir marqué deux buts durant cette partie.

C’est d'ailleurs lui qui a ouvert la marque dès la septième minute de la première période, suivi d'Alexander Gaudio.

Théo Rochette des Remparts a pu ensuite profiter d’un avantage numérique pour marquer le premier but de son équipe à la treizième minute de jeu.

Les membres de l'Océanic jouaient sous le regard attentif de leur entraineur-chef, Serge Beausoleil Photo : courtoisie / Iften Redjah / LHJMQ

Pierrick Dubé des Remparts a égalisé la marque dès la première minute de la deuxième période avant que Mathieu et Raska de l’Océanic ne doublent l’avance de leur équipe avec chacun un but supplémentaire.

Ouellet, Soucy et Drover de Rimouski auront eux aussi réussi à déjouer les deux gardiens de but de Québec, William Rousseau et Thomas Sigouin.

Les deux gardiens de l’Océanic, Jonathan Labrie et Raphaël Audet, ont eux aussi pu participer à la rencontre.

Du côté des Remparts, Édouard Cournoyer et Evan Nause ont également pu inscrire un but chacun à leur fiche personnelle.

L’Océanic va pouvoir retenter l’exercice samedi prochain, en affrontant les Cataractes de Shawinigan à 14 heures.