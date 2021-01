Le Festif! dévoile sa programmation hivernale

Après avoir testé les tournées des portes en mode hivernale avec Yves Lambert les 30 et 31 décembre dernier, le Festif! propose maintenant une programmation complète pour cet hiver, de janvier à mars. Un kiosque mobile a été construit pour permettre au concept de s'adapter à l'hiver.

La première à offrir des micro-concerts sera Sara Dufour, les 29 et 30 janvier, suivie de Mara Tremblay les 26 et 27 février. Ensuite, Random Recipe et Qualité Motel poursuivront ces tournées des portes les 12, 13 mars et les 26, 27 mars prochain.

Le Festif! promet également de surprendre ses festivaliers. Un groupe surprise bien connu des Québécois sera également dévoilé publiquement le 9 février prochain et se produira en tournée de portes les 19 et 20 février , révèle-t-on.

Pour avoir droit à un micro-concert, les citoyens doivent remplir un formulaire sur la page Facebook du Festif!. Les inscriptions se font durant la semaine précédant chaque tournée.

Il est actuellement possible de s’inscrire pour les tournées de Sara Dufour. L’équipe rappelle que les maisons visitées sont pigées au hasard , précise-t-on.

Innover durant la pandémie

Frappé de plein fouet par les mesures sanitaires, le Festif! de Baie-Saint-Paul tente d'innover depuis mars pour permettre à la population d'avoir accès à des spectacles de musique, malgré la pandémie.

Le concept de tournées des portes est donc né au printemps dernier et permet à des artistes de présenter des concepts devant des résidences de Charlevoix.

Le concept des Tournée des Portes permet à des dizaines de résidents de Baie-St-Paul de recevoir, devant leur maison, des artistes connus du Québec, le temps de quelques chansons , rappelle par communiqué le fondateur du festival, Clément Turgeon.

Toutes les tournées des portes seront retransmises sur la page Facebook du Festif!.