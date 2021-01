Un détenu s’échappe de Stony Mountain

Le personnel a découvert la disparition de Owen Spence dimanche, lors d'un dénombrement à 19 h 30 dans le pénitencier à environ 30 minutes au nord de Winnipeg, selon le SCCService correctionnel du Canada .

Le SCCService correctionnel du Canada a communiqué avec le détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Stonewall et un mandat d'arrestation a été lancé contre Owen Spence, note le communiqué.

L’individu purge une peine de 2 ans, 9 mois et 25 jours pour 2 condamnations de menace de causer la mort ou des blessures, possession d'arme dans un dessein dangereux, possession non autorisée d'une arme prohibée à autorisation restreinte, violation des règles d'entreposage, entreposage négligent d'armes à feu, menace de destruction de biens et non-respect des conditions d'engagement et de reconnaissance.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Owen Spence est prié de communiquer avec la GRCGendarmerie royale du Canada , demande le SCCService correctionnel du Canada dans son communiqué.

Dans un message Twitter, la GRCGendarmerie royale du Canada du Manitoba demande aux gens de ne pas s'approcher de Owen Spence, car l’individu a des antécédents violents.

Toute personne qui possède des informations peut aussi composer le 204-986-6222 pour communiquer avec le Service de police de Winnipeg.