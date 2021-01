Collecte de fonds pour un hockeyeur junior paralysé

L’attaquant des Blazers de Kamloops de la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL), Kyrell Sopotyk est paralysé à la suite d'un accident de planche à neige survenu samedi. Depuis dimanche soir, des proches du hockeyeur saskatchewanais de 19 ans se mobilisent financièrement pour venir en aide à sa famille et lui.

Kathleen Zary, dont le fils Connor Zary est le coéquipier et le meilleur ami de Kyrell Sopotyk, a lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe pour soutenir l’une des familles les plus extraordinaires qui existent .

Nous collectons cet argent pour aider à financer les éventuelles rénovations, les coûts des soins de santé et tout autre soutien dont la famille pourrait avoir besoin. Kathleen Zary, initiatrice de la collecte de fonds

Choix de première ronde des Flames de Calgary, Connor Zary a rapidement fait un don de 500 $ avant d’inciter ses abonnés Twitter à faire de même pour le meilleur gars que je connaisse .

Le meilleur pointeur de la WHLLigue de hockey junior de l’Ouest la saison dernière, Adam Beckman, qui est également l’un des bons amis de Kyrell, a lui aussi versé 500 $. Sur son compte Twitter, il a décrit la famille Sopotyk comme étant l’une des meilleures que vous allez rencontrer et qu’elle a présentement besoin d’aide . Il ajoute : Je t’aime mon frère.

Rapidement, la collecte de fonds a permis d’amasser plus de 70 000 $ grâce aux quelque 600 dons effectués. Un donateur anonyme a contribué 5000 $. Touchés par l'accident, des survivants de la tragédie des Broncos de Humboldt, comme Kaleb Dahlgren, Nicholas Shumlanski et Jacob Wassermann, ont également soutenu l'ancien attaquant des Vipers de Sask Valley et des Mintos de Prince Albert.

Les Blazers de Kamloops, l’équipe avec qui Kyrell Sopotyk a évolué lors des deux dernières saisons, disent être dévastés par cette nouvelle.

C’est un jeune homme formidable et un représentant exemplaire pour notre club de hockey. La famille des Blazers appuie Kyrell et les Sopotyk. Extrait d’un communiqué des Blazers de Kamloops