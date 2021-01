Pointe-à-la-Croix ne veut pas de test obligatoire pour entrer au N.-B.

On est en train d'élaborer un plan, advenant un refus du Nouveau-Brunswick, de refuser [leurs mesures] , affirme Pascal Bujold, en entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure!

Le maire de Pointe-à-la-Croix invite le député provincial de Bonaventure, Sylvain Roy, ainsi que la députée fédérale d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, Kristina Michaud, à agir.

Principalement, ce serait aux politiciens de trouver une solution avant que ça dégénère , avance M. Bujold.

Pascal Bujold, ne digère pas la nouvelle restriction imposée par le Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il déplore que le Nouveau-Brunswick impose à nouveau des mesures insensibles et cruelles qui compliquent la vie des résidents de sa communauté, où les liens économiques et familiaux avec le Nouveau-Brunswick sont nombreux.

Depuis le début, c'est toujours des mesures drastiques qu'ils nous imposent et là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix

On veut faire vivre ça aux enfants en garde partagée, aux travailleurs essentiels, à l'ensemble de la population qui ont des besoins, bancaires, médicaux, etc. C'est la même chose pour les gens du Nouveau-Brunswick qui travaillent à Pointe-à-la-Croix , déplore le maire.

Il affirme d'ailleurs avoir été interpellé par de nombreux citoyens choqués à ce sujet au cours de la fin de semaine.

Qui doit payer pour les tests?

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a ouvert une clinique mobile de dépistage dès dimanche matin à Pointe-à-la-Croix, mais M. Bujold déplore le fait que la facture de ces tests de dépistage obligatoires revienne au Québec.

C'est une décision du Nouveau-Brunswick qui, encore une fois, est aux frais du Québec. S'ils nous imposent quelque chose, c'est à eux de payer , avance-t-il.

Il y a une rencontre lundi avec la santé publique du Nouveau-Brunswick pour voir s'il n'y a pas moyen de rapatrier les tests de Campbellton, même si on n'est vraiment pas d'accord avec la procédure , ajoute le maire.

Le député Sylvain Roy estime pour sa part qu'il y a peu de chance qu'un accord soit conclu en ce sens. C'est sûr qu'on paie, on n'a pas le choix , lance-t-il.

Est-ce qu'on entre dans un processus judiciaire avec le Nouveau-Brunswick pour faire défrayer les frais et on en verra jamais le bout ou on assume les frais pour le moment pour satisfaire les gens qui doivent aller travailler au Nouveau-Brunswick?

Le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy, estime que le gouvernement de Blaine Higgs s'acharne sur la population d'Avignon (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon le député, c'est plutôt à Québec de faire pression sur le gouvernement de Blaine Higgs et sur Ottawa.

Si le gouvernement du Québec portait plainte, le gouvernement fédéral serait obligé de réagir parce que selon la Constitution, tu n'as pas le droit d'empêcher les gens de se promener au Canada. Sylvain Roy, député de Bonaventure

M. Roy croit par ailleurs que l'imposition de ce qu'il qualifie de passeport santé pourrait nuire au Nouveau-Brunswick à long terme.

On se pose de sérieuses questions sur le transport interprovincial. Les camionneurs qui viennent de l'Ontario, de partout au Canada et qui entrent au Nouveau-Brunswick, comment ils vont gérer ça? Les camionneurs qui ne sont pas avertis vont virer de bord avec leurs marchandises , avance le député.

Puis, les habitudes de consommation se tournent vers le local et je pense que Campbellton va être boudé pendant des années parce que les gens de notre coin n'en reviennent pas de l'attitude qu'ils ont envers les Québécois , ajoute M. Roy.

Le député dit avoir contacté le gouvernement du Nouveau-Brunswick à ce sujet, sans succès.