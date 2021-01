Un service d'ambulance de la péninsule d'Avalon « dangereusement sous-effectif »

C'est ce que révèlent des documents obtenus par CBCCanadian Broadcasting Corporation grâce à une demande d'accès à l'information, après que la Régie de santé de l'Est eut tiré la sonnette d'alarme en octobre dernier.

En raison d'augmentation continue du nombre d'appels, le service d'ambulance est dangereusement sous-effectif et peine à répondre aux appels urgents et non urgents , avait déclaré la régie de santé au ministère de la Santé.

Après avoir lu le document obtenu par CBCCanadian Broadcasting Corporation , le représentant syndical des travailleurs paramédicaux, Jerry Earle, s'est dit estomaqué.

Pouvez-vous imaginer, 2022 appels sans ambulance pour venir en aide à votre enfant qui s'étouffe ou à votre partenaire de vie qui fait un arrêt cardiaque?

M. Earle a aussi souligné que ces données ont été tirées d'une période durant laquelle il y avait très peu d'hospitalisations liées à la COVID-19.

Ils seraient incapables d'absorber une augmentation de la demande, ils sont déjà incapables de le faire en ce moment […] Si on avait une éclosion de COVID-19, nous ne pourrions même pas avoir de ressources additionnelles.

Pendant ce temps, le nombre d'ambulances disponibles dans la province dépasse les standards nationaux. Selon la régie de santé, cette situation pose aussi des problèmes, puisque des études indiquent que les employés faisant partie d'une équipe en sureffectif sont plus susceptibles de recourir à des congés maladie.

La régie de santé a fourni dans son analyse une liste de recommandations. Certaines parties des recommandations sont toutefois caviardées dans la version obtenue par l'entremise de la demande d'accès à l'information.

Les demandes d'entrevue de CBCCanadian Broadcasting Corporation à la régie de santé au sujet de ces données ont été déclinées.