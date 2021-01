Une infolettre de bonnes nouvelles pour remonter le moral des gens en temps de pandémie

Afin d’apporter un peu de gaieté dans le cœur des Manitobains en cette période de pandémie, la Winnipégoise Jessica Dearborn a lancé en octobre dernier l’infolettre intitulée The Good Newsletter qui est remplie uniquement de bonnes nouvelles.

D’après la fondatrice, l’idée est née durant le second confinement, alors que ses amis et elle trouvaient que toutes les informations liées à la pandémie étaient négatives et susceptibles de causer de la fatigue mentale ou de l’anxiété.

Je voulais faire des efforts pour trouver de bonnes nouvelles à raconter à mes amis et qui permettent de se sentir mieux. On a besoin d’un peu de joie avec tout ce qui se passe , dit Jessica Dearborn.

Cette infolettre est gratuite et ouverte à tout le monde. La jeune femme compte déjà plusieurs centaines d’abonnés et ne publie que de bonnes nouvelles locales.

On y retrouve, par exemple, des suggestions de bons restaurants, des comptes Instagram manitobains inspirants, des recettes créatives et des idées d’activités.

Afin d’offrir plus de contenus, Mme Dearborn encourage les Winnipegois à lui écrire pour d'éventuelles collaborations.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet