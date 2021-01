Vague de froid extrême pour la Saskatchewan

Les températures atteignent -30 °C et un refroidissement éolien de -40 a été ressenti dans certaines régions. Dans la ville de Saskatoon, la température est descendue à -35 dimanche matin.

Selon l’agence gouvernementale, ce froid est causé par un anticyclone qui stagnera sur la province pendant plusieurs jours. Ce phénomène amène de l'air froid, mais aussi des cieux dégagés durant la nuit, ce qui cause des nuits froides.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Environnement Canada a placé une majorité de la province en alerte de froid extrême. Photo : Capture d'écran

Ce froid devrait rester dans la province jusqu'à mardi environ.

Selon la météorologue d'Environnement Canada, Annabelle Fillion, la Saskatchewan ressent sa première vague de froid de l’hiver. Le début du mois de janvier aurait été particulièrement clément.

C’est le premier froid de la saison qui arrive comme cela donc on peut être un peu surpris, mais ce n’est rien d’exceptionnel.

Elle ajoute que malgré cet avertissement, les températures dans le nord de la province restent quand même bien en dessous des normales saisonnières.

Environnement Canada recommande de s’habiller chaudement et de se couvrir parce que des engelures peuvent apparaître en quelques minutes sur la peau exposée.

Le froid devrait persister dimanche soir et lundi avec de températures dans la nuit qui oscilleront entre -32 et -40 à Regina et Saskatoon, respectivement.

Avec les informations de Geneviève Patterson