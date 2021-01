Retour à l'entrainement pour L'Albatros de Rivière-du-Loup

Le retour à l'entraînement pour ces jeunes joueurs de 15 à 17 ans va s'effectuer en même temps que le retour en classe, au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

À titre d'élèves athlètes qui évoluent dans une ligue d'excellence, les jeunes pourront participer à des entraînements avec leur bulle-classe , tout en étant divisés en trois groupes distincts.

Il faudra toutefois attendre la fin des mesures de confinements plus sévères, le 8 février prochain, pour que les entraînements réguliers en équipe complète puissent reprendre.

Même s’il admet que la situation n’est pas optimale pour le développement des joueurs, l'entraîneur-chef des Albatros, Mike Maclure, s’estime chanceux d’avoir pu jouer malgré la pandémie.

On est quand même chanceux, on a pu jouer des parties hors-concours jusqu'à la pause des fêtes et là, on espère un retour pour mars-avril-mai. Ça serait peut-être sous forme de showcase avec la ligue de hockey midget AAA , explique M. Maclure.

Mike Maclure, entraîneur-chef des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada / René Levesque

Pendant la pause des fêtes, M. Maclure et ses adjoints ont profité de la technologie pour garder contact avec leurs joueurs.

Les jeunes ont entre autres profité de conférences avec Joël Bouchard de l'organisation du Canadien de Montréal et de l'ancien gardien de but Frédéric Chabot, qui est entraîneur du Wild du Minnesota dans la Ligue nationale.

En vue du retour au jeu, les dirigeants de la ligue viennent de présenter l’ébauche d'une saison qui s'échelonnerait entre le 17 février et le 19 mai, avec des séries éliminatoires qui pourraient se rendre jusqu'à la fin des classes au mois de juin.

La chance d'une carrière

Pour plusieurs joueurs de l’équipe, comme le jeune Dan Chrétien, le retour au jeu sera une occasion de se faire valoir auprès des dépisteurs des ligues supérieures.

Aussitôt qu'il va y avoir des parties, ce sera vraiment important. Comme ce sera les premières parties de l'année, pas mal tout le monde va probablement nous regarder. Ce sera vraiment important pour se faire évaluer , explique Dan Chrétien.

À défaut de les voir en action toutes les fins de semaine, les dépisteurs des différentes équipes passent déjà beaucoup de temps au téléphone avec les entraîneurs. Les quelques parties hors concours ont aussi été filmées pour évaluer les meilleurs talents.