3 décès supplémentaires et 260 nouveaux cas de COVID-19 en Saskatchewan

Parmi les trois nouveaux décès enregistrés, un individu était âgé d’une soixantaine d’années et vivait dans l'extrême-nord-est. Les deux autres personnes décédées vivaient dans la ville de Regina, dont une âgée entre 60 et 69 ans et l’autre de plus de 80 ans.

Parmi les nouveaux cas enregistrés, 72 sont à Saskatoon, 52 sont dans le nord-ouest de la province et 42 sont dans la ville de Regina. Deux nouveaux cas sont en attente d'informations sur le lieu de résidence.

Jusqu’à maintenant, 22 177 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan. De ce nombre, 3161 cas sont considérés comme des cas actifs, soit 90 de plus que samedi

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19, 18 673 se sont rétablies de la maladie à ce jour, soit 167 de plus que lors de la dernière mise à jour.

Par ailleurs, 196 personnes sont hospitalisées à travers la province dont 32 en soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 253 personnes en sont mortes en Saskatchewan.

Les autorités sanitaires ont réalisé 490 939 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie dont 2684 en date du 23 janvier 2021.

Vaccination

La province indique que 642 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en date du 23 janvier en Saskatchewan, ce qui porte le total des doses distribuées à ce jour à 33 039 dans la province.

Le sud-est a reçu le plus grand nombre de doses samedi, soit 233. Le nord-ouest en a reçu 261 tandis que la ville de Saskatoon en a eu 148.