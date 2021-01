La vaccination commence dans les ressources intermédiaires en Estrie

Ces 35 résidences sont les prochaines sur la liste puisqu'elles abritent des aînés plus vulnérables, rappelle la santé publique.

C'est la ressource qui se situe entre le domicile et la résidence pour aînés et le CHSLD. C'est des gens qui sont vulnérables, mais qui ont besoin de moins de soins et d'attention qu'ils ont en CHSLD , souligne Annie-Andrée Émond, la responsable des communications du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

La vaccination qui a débuté vendredi dans ces établissements se poursuivra au cours de la semaine. Jusqu'à présent, 9962 personnes, en tout, ont reçu leur première dose de vaccin en Estrie.

Les RPA, prochaines sur la liste

La santé publique indique néanmoins que les doses de vaccins reçues pour l'instant ne permettent pas de lancer la vaccination dans les résidences privées pour aînés lundi, tel qu'il était prévu.

Pour l'instant, on ne peut pas déterminer quand cette vaccination-là va commencer, ça va dépendre de la livraison des vaccins , souligne Annie-Andrée Émond.

Ces premières doses sont attendues dans ces résidences pour aînés qui sont encore touchées par la COVID-19.

Selon le bilan de dimanche, trois nouveaux cas ont été déclarés chez des résidents et un décès a été enregistré à la résidence Jardins de Pinecroft de Magog. En tout, la COVID-19 a fait 44 victimes dans les RPA où une éclosion est en cours.

Ces délais s'expliqueraient par les problèmes d'approvisionnement. L'entreprise Pfizer a informé le Canada qu'il n'y aurait finalement pas de livraison la dernière semaine de janvier.

À l'origine, le Canada devait recevoir 367 000 doses par semaine en février. Le pays ne recevra finalement que 79 000 doses du vaccin dans la semaine du 1er février, en raison de la réduction annoncée par le fabricant qui doit agrandir son usine de production en Belgique.