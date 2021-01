44 logements sociaux seront construits à Rouyn-Noranda et Malartic

44 nouveaux logements sociaux verront le jour à Malartic et Rouyn-Noranda dans les prochains mois.

C'est le fruit d'une entente concernant l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) entre la Société d’habitation du Québec (SHQ) et la Société canadienne d’hypothèques et de logements (SCHL).

Les deux projets nécessitent un investissement de plus de 4,2 M$ et verront la réalisation de 25 logements pour La Maison Martin-Bradley Phase II et 19 logements pour Les Habitations Tournesols au Soleil de Malartic.

Les deux projets s'adressent à une clientèle avec des besoins en santé mentale.

Par ailleurs, Québec s’engage à financer le supplément au loyer de certains projets prévus à l’Entente, et ce, pendant 20 ans.

Ainsi, les locataires admissibles débourseront seulement 25 % de leurs revenus pour se loger.

Sur l'ensemble de la province, près de 1500 unités de logement seront réalisées dans le cadre de cette entente.