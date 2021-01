Les mitaines de Bernie Sanders ont la cote en Saskatchewan

Sa pose confortable avec ses moufles a créé une véritable tendance autour du monde. Ces derniers jours, les internautes se sont amusés à l'intégrer dans plusieurs lieux. On peut donc trouver Bernie Sanders dans toutes sortes d'imitation positive : métro de Montréal, scènes de films ou à la pêche.

Les mitaines du sénateur du Vermont âgé de 79 ans font fureur. À tel point que leur popularité bénéficie à l'entreprise d'une Saskatchewanaise.

Karen Boldt est la fondatrice de Nothing Mittens et fabrique à la main des mitaines en laine à partir de chandails recyclés. Elle raconte que les moufles du sénateur ont fait exploser ses ventes.

Depuis ce moment, je reçois des messages quasiment sans interruption Karen Boldt, créatrice de Nothing Mittens

Même si elle n’est pas la créatrice des mitaines de l’homme politique, Karen Boldt et son assistance en confectionnent de similaires. Depuis l'investiture de Joe Biden, ce genre d'article fait l'objet d'une forte demande par le biais de son site internet.

L’entreprise Nothing Mittens a été créée en 2009 et sa fondatrice explique fabriquer entre 500 et 600 paires de gants par an.

Un chiffre qui devrait certainement augmenter en 2021. Karen Boldt soutient qu’elle reçoit maintenant des commandes de partout dans le monde, notamment des États du Maryland et du Michigan.