COVID-19 : quatre nouveaux cas détectés en Abitibi-Témiscamingue

Selon les plus récents chiffres de la santé publique, deux nouveaux cas ont été détectés en Abitibi, un en Abitibi-Ouest et l'autre dans la Vallée-de-l'Or.

Le nombre total d'infections depuis le début de la deuxième vague en août dernier a atteint 495 et 55 seraient toujours actifs, selon l'Institut national de la santé publique.

Depuis une semaine, le nombre de cas quotidien est en bas de dix.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue n'a pas caché son souhait de voir la région revenir en zone orange ou jaune au cours des prochaines semaines.

Dans le Nord-du-Québec, aucun nouveau cas ne s’est ajouté aux données régionales.

Un cas actif est toujours actif du secteur de Chapais et Chibougamau et 25 personnes sont en isolement.

Le Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James indique que la vaccination se poursuit pour la population de 40 ans et plus.