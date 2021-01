20 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick a signalé dimanche la découverte de 20 nouveaux cas d’infection au coronavirus, dont neuf ont été dépistés dans la région d’Edmundston.

La santé publique identifie maintenant 144 cas actifs de COVID-19 dans la seule région d'Edmundston, et 334 cas actifs dans l’ensemble de la province, un nouveau sommet après les 331 que l’on avait dénombrés vendredi dernier.

Cinq personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées au Nouveau-Brunswick, dimanche.

Une personne atteinte a quitté les soins intensifs, mais deux autres s’y trouvaient toujours.

Grand Moncton : 10 nouveaux cas

Dix des 20 nouveaux cas signalés dimanche sont dans la région de Moncton. Il y en a un nouveau dans la région de Miramichi.

D'après les statistiques provinciales, 2140 tests de dépistage de la COVID-19 ont été analysés dans les 24 dernières heures au Nouveau-Brunswick.

Le Nord-Ouest entame un confinement complet de 14 jours

Le confinement complet de la région d'Edmundston est entré en vigueur à 23 h 59, samedi soir.

Les autorités de la santé publique ont affirmé que cette mesure était nécessaire pour briser la courbe des infections à la COVID-19 qui est en hausse dans cette partie de la province, identifiée comme étant la zone 4.

Elles souhaitent ainsi éviter que la transmission communautaire du coronavirus ne devienne hors de contrôle dans la région d'Edmundston.

Les voyages non essentiels sont dorénavant interdits, que ce soit pour se rendre dans la région d'Edmundston ou pour en sortir. Cette région est située à proximité des frontières avec le Québec et de sa région du Bas-Saint-Laurent, ainsi que de l'État américain du Maine.

Le décret gouvernemental force aussi la fermeture des commerces non essentiels, des écoles et des espaces publics, ce qui inclut les patinoires extérieures et les pistes de ski.

Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont également interdits dans cette zone pour au moins les 14 prochains jours.

Le gouvernement affirme qu'il réévaluera la situation dans deux semaines et qu'il pourrait prolonger le confinement si nécessaire.

Les zones 1 (Moncton), 2 (Saint-Jean) et 3 (Fredericton) sont à la phase rouge.

Les zones 5 (Campbellton), 6 (Bathurst) et 7 (Miramichi) sont en phase orange.