Hausse de 16 cas de COVID-19 dans la région

La région connaît une baisse importante du nombre de cas avec un total de 131 cette semaine, comparativement à 232 la semaine dernière. Une diminution d'environ 43 %. La dernière semaine avec un bilan similaire remonte au 4 octobre dernier.

Quant aux cas actifs, le nombre exact sera connu lundi, puisque le CIUSSS a cessé ses mises à jours quotidiennes la fin de semaine.

Toutefois, la situation continue d'être préoccupante dans certaines résidences pour ainées. Au Pavillon Normandin au Lac-Saint-Jean, 58 % des résidents ont contracté le virus. Onze d'entre eux sont encore malades, selon les récentes données émises par la ministère.

La situation dans deux CHSLD est également suivie de près. Treize résidents sont présentement atteints de la covid-19 au Foyer Saint-François à Chicoutimi et douze au CHSLD d'Alma La Normandie.

Depuis le début de la pandémie, 8690 cas de coronavirus ont été rapportés au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 259 d'entre eux ont été mortels.

Au Québec, on compte 1457 nouveaux cas de COVID-19 et 41 décès de plus.