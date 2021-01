Un projet de revitalisation de Peggy’s Cove suscite des critiques en N.-É.

C’est le 15 janvier que le gouvernement provincial, avec l’aide du fédéral, a annoncé des travaux de 3.1 millions de dollars pour rendre le site de Peggy’s Cove plus accessible et plus sécuritaire pour les touristes.

Ces derniers n’auront donc plus à s’aventurer près de la côte pour obtenir une belle vue.

Le projet est loin de faire l’unanimité. Quelques résidents de la région croient que la revitalisation va dénaturaliser le site.

Un groupe en faveur de la préservation de Peggy’s Cove a été formé pour tenter de bloquer le projet.

Une manifestation citoyenne

Une vingtaine de personnes se sont rassemblées samedi pour manifester leur mécontentement.

C’est mon terrain de jeu , s’exclame Rick Morash, présent au rassemblement.

Ce citoyen peut se targuer d’avoir eu une des plus belles cour quand il était enfant, sur le fameux cap de roches de Peggy’s Cove.

L’emplacement où était sa maison a été remplacé par un restaurant et un centre touristique qui voient passer des milliers de gens par jour en haute saison.

Rick Morash raconte ses souvenirs avec une nostalgie douce-amère.

Comme plusieurs, il est chagriné par les plans annoncés par la province la semaine dernière, c'est-à-dire, la construction d'un belvédère, d'une toilette publique, et de trottoirs.

Ils craignent que ces projets nuisent à la beauté naturelle de ce site , indique l’organisatrice de la manifestation, Peggy Pippy.

Il est sans doute trop tard pour faire marche arrière, car les travaux à Peggy’s Cove sont déjà bien entamés: on peut déjà apercevoir les nouveaux trottoirs et les toilettes publiques.

La porte-parole du projet, Deborah Page, soutient que le promoteur Develop Nova Scotia, est passionné pour le site de Peggy’s Cove et qu’il comprend que des gens soient réfractaires aux changements proposés, et l’intention du groupe est de déranger le moins possible le site.

Ce n’est pas suffisant pour convaincre Rick Morash, qui s’inquiète que le tourisme à Peggy’s Cove dénature son ancien terrain de jeu, qui doit, selon lui, demeurer un terrain de jeu pour les générations à venir.

