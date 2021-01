Johnson et Biden conviennent d'approfondir l'alliance entre Londres et Washington

Boris Johnson et Joe Biden ont convenu samedi d'approfondir les liens entre les deux pays, dans leur premier entretien téléphonique depuis l'investiture du second à la présidence des États-Unis.

Le premier ministre britannique a félicité Joe Biden pour son investiture et les deux dirigeants ont prévu d'approfondir l'alliance entre les deux nations , a indiqué Downing Street dans un communiqué.

Selon la presse britannique, M. Johnson est le premier dirigeant européen à avoir les honneurs d'un appel du nouveau locataire de la Maison-Blanche.

M. Biden a exprimé son intention de renforcer la relation particulière qui lie nos deux pays et les deux dirigeants se sont entretenus du besoin de coordination sur leurs priorités communes en matière de politique étrangère, dont la Chine, l'Iran et la Russie , a déclaré la Maison-Blanche dans un compte rendu de la conversation téléphonique.

Lutter contre le changement climatique, juguler la COVID-19 et assurer la sécurité sanitaire du monde sont parmi les défis à relever, a estimé la Maison-Blanche, et M. Biden a l'intention de raviver les liens transatlantiques, en soulignant le rôle essentiel de l'OTAN pour notre défense collective et les valeurs que nous partageons .

Boris Johnson a publié sur Twitter une photo le montrant en manches de chemise et riant en parlant au téléphone, avec pour commentaire qu'il avait été formidable de parler avec le président Joe Biden ce soir .

Revirement diplomatique

Les deux hommes semblent s'être attachés à améliorer leurs relations après que Joe Biden avait décrit Boris Johnson en décembre comme un clone physique et émotionnel de Donald Trump, le président sortant des États-Unis.

Joe Biden s'était également montré critique de la politique menée par Boris Johnson en faveur du Brexit, mais les deux dirigeants ont discuté des avantages d'un éventuel accord de libre-échange entre les deux pays , selon le communiqué de Downing Street.

Le premier ministre britannique a salué la décision de Joe Biden de revenir rapidement sur des décisions politiques de son prédécesseur.

Il s'est ainsi félicité du retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les deux dirigeants ont émis le souhait de se rencontrer dans un avenir proche et de travailler ensemble à la préparation du sommet des Nations unies sur le climat qui doit avoir lieu en Écosse en novembre.

Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'OTAN et des valeurs communes dans la défense des droits humains et de la démocratie , selon le communiqué.