Une Fransaskoise raconte son expérience en Chine pendant la pandémie

Radio-Canada lui avait parlé à cette période, lorsqu'elle était en quarantaine à Pékin, là où elle enseignait l’anglais depuis plus d’un an. La Fransaskoise avait fait le choix d’y retourner pour voir une dernière fois ses élèves.

Malheureusement, avec la Chine en plein épicentre de la pandémie, les écoles sont restées fermées durant son séjour en Chine. Un séjour qui fut écourté lorsque le Canada a demandé à ses ressortissants de revenir au pays.

Malgré cela, elle ne regrette pas d’être repartie à Pékin lorsqu’il en était encore possible.

Je suis heureuse des décisions que j’ai prises et d’être partie lorsque j'ai pu parce qu’un mois plus tard, les vols étaient à plus de $4000 pour un aller simple.

Rachèle Paquet, fransaskoise