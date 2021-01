Un musée à ciel ouvert à Saint-Gédéon

Que ce soit à pied, en raquette ou en ski, petits et grands peuvent se lancer à la découverte de l’exposition à ciel ouvert à partir des rives de l'Auberge des îles de Saint-Gédéon.

Le musée propose un circuit de deux kilomètres composé de sept stations informatives. À travers le trajet, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur une cinquantaine de thématiques en lien avec la glace.

Le concepteur et organisateur de l'exposition, Stéphan Tremblay, espère ainsi susciter l'intérêt des citoyens envers la science.

J'ai découvert que la glaciologie est une science, qu'avec cette science on a découvert les changements climatiques. On connaît l'hiver, on connaît la glace, mais on ne va pas en profondeur. Le musée c'est comme une lunette qui permet de jeter un regard sur notre réalité qui est dans le fond une partie de notre identité.

Le concepteur et metteur en scène de l'exposition, Stéphan Tremblay, pose fièrement devant une station du Musée de la glace. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

En raison des mesures sanitaires, les billets doivent être achetés à l'avance en ligne et le nombre de ceux-ci est disponible en quantité limitée.

Bien que les visites se font de manière autonome, un responsable assure le respect des bulles familiales.

Le Musée de la glace propose un trajet de deux kilomètres avec sept stations d'information. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Au niveau culturel et au niveau scientifique il y a des connaissances qui viennent alors que tous les musées sont fermés donc ça nous permet de faire le plein de connaissances et faire du plein air. C'est un bon mélange des deux , explique la responsable des communications Marie-Jade Thibault.

L'activité est bien reçue par la population alors que la pandémie a occasionné la fermeture des musées.

On est toujours à la recherche d'idées originales, donc c'est une belle fin de semaine on s'est dit pourquoi ne pas venir tenter l'expérience. On a plein d'histoires, plein de détails historiques sur tout ce qui tourne autour de la glace , raconte un des premiers visiteurs.

Les citoyens peuvent visiter le Musée de glace chaque fin de semaine, tant que la météo le permet.

D’après le reportage d’Arianne Béland