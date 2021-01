Un organisme s'adresse aux tribunaux pour exempter les itinérants du couvre-feu

La Clinique juridique itinérante (CJI) juge que le couvre-feu est constitutionnellement invalide et sans effet puisqu’il viole les droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés en étant appliqué aux personnes en situation d'itinérance.

Pour certaines de ces personnes, respecter le couvre-feu ne peut se faire sans qu'elles en subissent de graves préjudices alors que d’autres sont simplement dans l'impossibilité de s'y conformer , dénonce Me Bruce Johnston dans sa requête.

Il ajoute que le maintien du couvre-feu à leur encontre est inutile, arbitraire, disproportionné et cruel .

[Le couvre-feu] cause des préjudices graves et irréparables qui ne sont pas justifiables dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Me Bruce Johnston, avocat de la Clinique juridique itinérante