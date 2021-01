Atteinte par les effets de la COVID-19 à long terme, on lui refuse des indemnisations

Les effets de la COVID-19 sont de mieux en mieux cernés par la communauté médicale. Toutefois, les conséquences à long terme du coronavirus ne sont pas encore bien connues et reconnues.

Au Canada, ils seraient plusieurs à souffrir de ce qu'on appelle la longue COVID , des symptômes qui perdurent des mois après avoir contracté le virus. Certaines études soutiennent même que 10 % des personnes ayant contracté le virus continueraient d'en ressentir les effets plusieurs semaines plus tard.

C'est le cas de Chantale Renaud, une résidente de Rockland qui est tombé malade à la mi-avril. Elle aurait contracté le virus de son mari.

Au début juin, j’ai dû arrêter de travailler, je n'étais plus capable , se souvient-elle en entrevue. Les six ou sept semaines qui ont suivi ont été les pires semaines de ma vie, je pensais mourir dans mon lit, je n’étais pas capable de respirer.

À ce moment, Mme Renaud recevait l'indemnité de courte durée de son employeur. À l'automne, son retour en télétravail s'est soldé par une aggravation de ses symptômes.

J'ai été alitée avec de la fatigue et des symptômes respiratoires pendant 11 jours, pour avoir travaillé une journée. Chantale Renaud, résidente de Rockland

Comme elle a épuisé ses semaines d'indemnisation de courte durée, elle a fait une demande pour invalidité à long terme qui lui a été refusée par son assureur. Celui-ci juge qu'elle n'y a tout simplement pas droit.

Je n’aurais jamais pensé que l’assurance aurait été refusée, surtout pour une maladie qui affecte tellement de personnes , fait-elle valoir. Son mari et elle sont toujours malades et ne peuvent travailler. Mme Renaud a intenté une poursuite contre son assureur.

En attendant que les procédures judiciaires avancent, le couple vit de son épargne, mais selon Mme Renaud, cela pourrait prendre encore deux ans avant un règlement. Là, je suis rendue à un point où je dois vendre ma maison parce que je n’ai pas de revenus , ajoute-t-elle.

Pas un cas isolé

Selon l'avocat qui a pris le dossier, Me David Brannen, il est de plus en plus clair qu’il y a des gens qui doivent composer avec des symptômes à long terme . Il a lui-même quelques clients qui l'ont contacté pour un refus d'indemnisation.

Bien des gens recevaient de l'aide comme la PCUPrestation canadienne d’urgence , indique-t-il en entrevue. Maintenant que cette aide prend fin, ces gens ne peuvent toujours pas travailler et ils se tournent vers les assureurs.

Ce qui m’inquiète avec les gens qui ont des symptômes post-COVID qui perdurent, c’est qu’ils tombent entre les craques. Me David Brannen, avocat

Dans ce type de dossier, une chose est particulièrement importante, selon lui. Il faut d'abord prouver que la longue COVID existe, mais que les symptômes dont souffre Mme Renaud sont causés par celle-ci.

David Brannen est l'avocat de Mme Renaud. Photo : Radio-Canada

Me Brannen explique que les assureurs veulent surtout savoir si un traitement est efficace pour éviter de devoir indemniser leurs assurés sur une longue période.

L'avocat aimerait d'ailleurs que le gouvernement fédéral investisse des fonds pour la recherche concernant les symptômes post-COVID . Une fois la maladie mieux connue, il serait plus simple pour les assurés d'être approuvés.

Avec les informations de Rémi Authier