Xbox Live Gold : Microsoft recule après avoir annoncé une hausse des prix

Vendredi, Microsoft annonçait une hausse importante du prix de l’abonnement, aux États-Unis, à son service Xbox Live Gold, qui permet aux adeptes de Xbox de jouer en ligne. Moins de 24 heures plus tard, devant le tollé causé par cette annonce sur les réseaux sociaux, l’entreprise est revenue sur sa décision, rapporte le site The Verge.

Nous avons fait une erreur aujourd’hui et vous aviez raison de nous le faire savoir. Se connecter en ligne et jouer avec d’autres personnes est une partie vitale de l’expérience du jeu vidéo et nous avons laissé tomber les joueurs et les joueuses , a écrit Microsoft dans une publication de blogue.

Nous avons donc décidé de ne pas changer le prix des abonnements à Xbox Live Gold.

La grogne des internautes était compréhensible, parce qu’avec la hausse des prix, le coût d’un abonnement annuel à Xbox Live Gold aurait doublé, passant de 60 $ US à 120 $ US. Ces changements auraient touché les États-Unis et certains autres pays comme la France. Aucune annonce n’avait été faite spécialement pour le Canada.

Finalement, l’entreprise maintient le statu quo : Les membres existants et les nouveaux membres pourront continuer de payer le même prix qu’ils payaient auparavant. Aux États-Unis, il en coûte 9,99 $ US pour un mois, 24,99 $ US pour trois mois, 39,99 $ US pour six mois et 59,99 $ US pour l’année.

L’entreprise va même plus loin pour se faire pardonner : il ne sera plus nécessaire d’être abonné à Xbox Live Gold pour jouer en ligne aux jeux gratuits offerts sur Xbox, comme Fortnite ou Destiny 2.

Au Canada, les abonnements à Xbox Live coûtent 11,99 $ pour un mois, 29,99 $ pour trois mois, 44,99 $ pour six mois et 69,99 $ pour l’année.