La démolition du mur de l'ancienne usine Belgo est terminée

Après des mois de travaux et de mécontentement, la page peut enfin être tournée à Shawinigan. La démolition du mur de l'ancienne usine Belgo, longeant la route 153, est maintenant terminée.

Les travaux, qui ont débuté au début du mois de novembre, se sont avérés plus longs et plus complexes que prévu.

Ils étaient devenus nécessaires, car des morceaux se détachaient de la structure. Des automobilistes avaient même reçu des débris sur leur voiture.

L'ancienne usine papetière Belgo, à l'abandon depuis plusieurs années, se trouve en bordure de la route 153, l'un des principaux accès au centre-ville de Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Bien qu'il s'agisse d' une grande étape , la porte-parole du ministère des Transports (MTQ), Roxanne Pellerin, indique qu'il reste encore plusieurs interventions du ministère à faire avant de pouvoir rouvrir la route 153.

Il reste encore plusieurs interventions à faire, notamment au niveau des éléments de sécurité, des vérifications — il y a beaucoup de réseau qui ont été touchés, le réseau pluvial, les conduites et tout ça —, il faut enlever également la protection de la route qui a été mise et transporter hors du site qui doivent l'être avant l'ouverture de la route.

Le MTQ a pour objectif de rétablir la circulation dans le secteur au cours du mois de février.