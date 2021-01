COVID-19 : Voyage Vasco des Eskers suspend les réservations pour des vols internationaux

La pandémie et l'incertitude entourant la possibilité de voyager à l'international ont poussé une agence de voyages de la région de ne plus vendre des séjours à l'étranger jusqu'au 30 avril 2021.

Voyage Vasco des Eskers qui a pignon sur rue à Rouyn-Noranda et Amos affirme avoir pris cette décision pour protéger sa clientèle.

Elle précise qu'elle ne peut pas garantir que ses clients se rendront à destination advenant de nouvelles mesures restrictives de voyages à l'étranger.

Le propriétaire de l'agence Éric St-Cyr explique que depuis mars dernier, son travail se réduit à gérer les situation imprévues que rencontrent ses clients en raison de la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, on fait juste travailler bénévolement, à chaque fois qu'on réservait à un client, il y a toujours des changements, des annulations, des transferts de vols qui n'en finissaient plus , soutien le responsable.

Il affirme aussi que depuis le mois de mars dernier, les rentrées d'argent sont réduites d'une manière significative.

Depuis le début de la pandémie, c'est plus minime, mais il y a quand même des gens qui voulaient sortir, et vu les risques sur la santé, nous on ne se sentait pas bien d'encourager les gens à partir à l'étranger.

Éric St-Cyr espère une relance des activités pour l'été prochain.